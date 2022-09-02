Первый канал принял решение о возвращении в сетку вещания развлекательного контента

"Первый канал" принял решение о возвращении в сетку вещания развлекательного контента. Об этом со ссылкой на гендиректора телеканала Константина Эрнста сообщает ТАСС.

"Когда 24 февраля началась специальная военная операция, мы первыми среди всех каналов изменили свою сетку. <…> Мы на протяжении всех этих месяцев в первую очередь занимались тем, что обсуждали, анализировали, информировали нашу аудиторию. Мы и сейчас будем продолжать это делать, но в выходные мы будем начинать возвращать и развлекательные проекты", - сказал он.

25 февраля этого года пресс-служба "Первого канала" сообщила, что сетка его вещания будет меняться в пользу программ общественно-политической направленности.