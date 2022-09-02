Минобороны предлагает наделять землями в Крыму и Подмосковье отличившихся участников спецоперации

Минобороны России предлагает выдавать бесплатно земельные участки ветеранам специальной военной операции и отличившимся участникам. Проект указа президента РФ "О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим, сотрудникам некоторых федеральных государственных органов и ветеранам боевых действий" опубликован на портале проектов нормативных актов, передает корреспондент Накануне.RU.

Земельные участки предлагается выдавать в Подмосковье, Крыму и Севастополе.

"Рекомендовать органам исполнительной власти ‎Московской области, города Севастополя и Республики Крым ‎в соответствии с пунктом 7 статьи 39.5 Земельного кодекса ‎Российской Федерации принять законодательные акты, ‎устанавливающие право граждан на получение земельных участков ‎в собственность бесплатно", - говорится в документе.

Правительству РФ поручается обеспечить заключение органами исполнительной власти в сфере распоряжения имуществом вооруженных сил, войск Росгвардии, органов госохраны и других организаций, в которых предусмотрена военная служба, соглашений с властями Подмосковья, Крыма и Севастополя, которые определят порядок их взаимодействия при передаче участков гражданам.