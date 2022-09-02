Минобороны предлагает наделять землями в Крыму и Подмосковье отличившихся участников спецоперации

02 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Потери ВСУ под Херсоном зашкаливают

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Центральный ФО В России В бывшем СССР За рубежом Крым Украина ДНР и ЛНР Москва Московская область
Крым (2020) | Фото: Накануне.RU

Минобороны предлагает наделять землями в Крыму и Подмосковье отличившихся участников спецоперации

Минобороны России предлагает выдавать бесплатно земельные участки ветеранам специальной военной операции и отличившимся участникам. Проект указа президента РФ "О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим, сотрудникам некоторых федеральных государственных органов и ветеранам боевых действий" опубликован на портале проектов нормативных актов, передает корреспондент Накануне.RU.

Земельные участки предлагается выдавать в Подмосковье, Крыму и Севастополе.

"Рекомендовать органам исполнительной власти ‎Московской области, города Севастополя и Республики Крым ‎в соответствии с пунктом 7 статьи 39.5 Земельного кодекса ‎Российской Федерации принять законодательные акты, ‎устанавливающие право граждан на получение земельных участков ‎в собственность бесплатно", - говорится в документе.

Правительству РФ поручается обеспечить заключение органами исполнительной власти в сфере распоряжения имуществом вооруженных сил, войск Росгвардии, органов госохраны и других организаций, в которых предусмотрена военная служба, соглашений с властями Подмосковья, Крыма и Севастополя, которые определят порядок их взаимодействия при передаче участков гражданам.

Теги: Минобороны, Крым, Подмосковье, земли, спецоперация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети