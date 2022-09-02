Пятый блок Запорожской АЭС подключается к энергосети Украины – "Энергоатом"

Украинский концерн "Энергоатом" заявил о подключении к энергосети Украины пятого блока Запорожской АЭС. По данным концерна, блок был отключен 1 сентября. "В 13:10 [блок] подключен к энергосети, продолжается набор мощности", - говорится в сообщении концерна.

"На станции работают два энергоблока, которые производят электроэнергию для нужд Украины. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет", - добавили в "Энергоатоме".

Отметим, что накануне на станцию прибыла миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сейчас эксперты продолжают работу по оценке безопасности станции.