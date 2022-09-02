Бывший мэр Архангельска подаст в суд на организаторов автопробега в центре Москвы

Бывший мэр Архангельска Александр Донской заявит гражданский иск на сумму 230 млн руб. к организаторам несанкционированного автопробега в центре Москвы.

"Собираюсь заявить к организаторам несогласованной акции гражданский иск на 230 млн руб. за тот вред, который они причинили мне и другим случайным прохожим в день автопробега. Эти средства должны пойти на благотворительность", - сказал Донской журналистам в Мосгорсуде, его цитирует ТАСС.

Сегодня Мосгорсуд признал законным арест Донского на 15 суток за нарушение порядка при организации автопробега.

Напомним, Донской был доставлен в отдел полиции 28 августа после пресеченного полицией несанкционированного автопробега в центре Москвы. Позже Таганский суд в Москве арестовал на 15 суток организатора незаконного пробега элитных спортивных автомобилей "Богатых и успешных" Алексея Хитрова.