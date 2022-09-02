Страны G7 утвердили введение потолка цены на российскую нефть

Главы Минфинов стран G7 договорились ввести потолок цен на российскую нефть.

"Министры финансов G7 согласились установить потолок цены на российскую нефть в ходе видеоконференции", - написала в Twitter телеканала Sky News Тамара Коэн, её цитирует РИА Новости.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в случае введения рядом стран "потолка" цен на нефть, Россия не будет с ними взаимодействовать на таких нерыночных принципах, энергоресурсы пойдут на другие направления. Представитель Кремля отметил, что введение ограничений цены на российскую нефть странами G7 приведет к существенной дестабилизации рынка. У России есть альтернативные сценарии на этот случай, добавил Песков, нефть будет перенаправлена в те страны, которые действуют на рыночных условиях. Пресс-секретарь президента уточнил, что таких стран "гораздо больше, чем прежних".