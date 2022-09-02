02 Сентября 2022
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РУСАДА (Российское антидопинговое агентство), табличка (2017) | Фото: bbc.com

РУСАДА дисквалифицировало тренера-"единоросску" за покупку допинга

Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) дисквалифицировал на два года заслуженного тренера РФ по легкой атлетике Ольгу Павлову за покупку допинга.

"Павлова, являясь тренером по легкой атлетике, приобрела у другого тренера по легкой атлетике сильнодействующие субстанции, запрещенные в спорте. Тренер, распространявший вещества, был ранее дисквалифицирован РУСАДА на четыре года и привлечен к уголовной ответственности", - цитирует "Матч ТВ" пресс-службу РУСАДА.

Расследование в отношении Павловой было начато еще в 2016 году, но тогда его пришлось приостановить: тренер стала депутатом Госдумы от "Единой России" и получила депутатскую неприкосновенность. Также она баллотировалась в парламент в 2021 году, но не смогла одержать победу на выборах.

Теги: русада, дисквалификация, единая россия, допинг, ольга павлова



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