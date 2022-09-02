"Губернатор не обижает?": Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с калининградцами

Президент России Владимир Путин в ходе рабочего визита в Калининград остановил свой автомобильный кортеж, чтобы пообщаться с горожанами.

Видеозапись общения главы государства с калининградцами появилась в Сети. На записи видно, что автомобиль тормозит у ограждения, за которым собрались люди, и из него выходит Путин.

"Все хорошо? Губернатор не обижает?", - спросил президент. Из толпы в ответ донеслось: "Спасибо!", "Молодец!".

Ранее в пресс-службе Кремля озвучили программу визита Владимира Путина в Калининград. В частности, сообщалось, что он проведет рабочую встречу с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым и посетит филиал Нахимовского военно-морского училища.