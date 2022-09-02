02 Сентября 2022
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Общество Свердловская область
Профилактические рейды полиции по выявлению и пресечению нарушений в сфере миграции (2022) | Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

Полиция и ФСБ нагрянули с проверкой на овощебазу №4 в Екатеринбурге

Сегодня в Екатеринбурге полиция и УФСБ по Свердловской области устроили совместные проверки соблюдения миграционного законодательства.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, профилактические рейды направлены на выявление и пресечение нарушений в сфере миграции. Речь также идет о пресечении других правонарушений и преступлений, совершаемых иностранцами в уральской столице.

Проверки проводились на овощебазе №4 и в районе улицы Пехотинцев. Как отметили в МВД, об итогах сегодняшних рейдов говорить пока рано.

Профилактические рейды полиции по выявлению и пресечению нарушений в сфере миграции(2022)|Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

Напомним, в начале августа сотрудники полиции Екатеринбурга провели очередной рейд по улицам города в поисках нелегальных мигрантов. Мероприятия проходили в Железнодорожном и Чкаловском районах. Тогда стражи порядка выявили более 50 нарушений.

Профилактические рейды полиции по выявлению и пресечению нарушений в сфере миграции(2022)|Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

Теги: полиция, ФСБ, мигранты, рейды



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