02 Сентября 2022
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Общество Челябинская область
Строительство (2021) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске продают четыре недостроя

В Челябинске на аукционах продают четыре объекта незавершенного строительства, которые были изъяты у собственников по решениям суда, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

11 октября состоятся торги по продаже долгостроя на Копейском шоссе. Степень готовности здания 10%. На земельном участке разрешено строительство комплекса по обслуживанию автомобилей с магазином и кафе. Начальная цена лота 3,7 млн рублей.

Недострой для размещения гостиничного комплекса на пересечении улиц 50-летия ВЛКСМ и Черкасской со степенью готовности объекта 7 % продают за 12,4 млн рублей.

Еще один долгострой для размещения офисно-торгового комплекса с гостиницей и встроенной подземной автостоянкой на улице Братьев Кашириных выставили на аукцион за 302,7 млн рублей.

Объект незавершенного строительства под размещение многоэтажной автостоянки на Свердловском тракте со степенью готовности 10 % продают за 1 млн рублей.

Теги: долгострой, недострой, аукцион,



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