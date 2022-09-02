В Челябинске продают четыре недостроя

В Челябинске на аукционах продают четыре объекта незавершенного строительства, которые были изъяты у собственников по решениям суда, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

11 октября состоятся торги по продаже долгостроя на Копейском шоссе. Степень готовности здания 10%. На земельном участке разрешено строительство комплекса по обслуживанию автомобилей с магазином и кафе. Начальная цена лота 3,7 млн рублей.

Недострой для размещения гостиничного комплекса на пересечении улиц 50-летия ВЛКСМ и Черкасской со степенью готовности объекта 7 % продают за 12,4 млн рублей.

Еще один долгострой для размещения офисно-торгового комплекса с гостиницей и встроенной подземной автостоянкой на улице Братьев Кашириных выставили на аукцион за 302,7 млн рублей.

Объект незавершенного строительства под размещение многоэтажной автостоянки на Свердловском тракте со степенью готовности 10 % продают за 1 млн рублей.