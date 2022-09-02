ВГА Запорожской области объявила о выплатах семьям погибших и пострадавшим "в результате агрессии Украины"

На территории Запорожской области Украины, подконтрольной ВС РФ, будут выплачивать единовременные компенсации гражданам "за вред, причиненный их жизни и здоровью в результате агрессии Украины". По словам главы ВГА Запорожской области Евгения Балицкого, выплаты будут производиться за счет бюджета военно-гражданской администрации через Минтруда ВГА.

Семьи погибших из числа гражданского населения получат 1 млн руб. Люди, получившие инвалидность, получат 750 тыс. руб. Получившие тяжелые ранения, контузии и увечья – 500 тыс. руб. Те, кто получил ранения, контузии или увечья средней и легкой степени тяжести, получат 100 тыс. руб.

"Право на получение единовременной компенсации имеют пострадавшие в результате агрессии на территории Украины в период с 24 февраля 2022 года, в том числе граждане Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, граждане других государств, лица без гражданства", - заявил Балицкий.