02 Сентября 2022
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Судебный молоток (2022) | Фото: Накануне.RU

Суд арестовал двух тюменцев за изготовление самодельной взрывчатки

Центральный районный суд Тюмени заключил под стражу двух молодых людей, обвиняемых в изготовлении самодельного взрывчатого вещества, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

30 августа тюменец Кирилл Брик 1998 года рождения и Дениз Айдын 1999 года рождения изготовили в домашних условиях взрывчатку. Вечером этого же дня они направились в район ТЭЦ-2 Тюмени с целью поиска подходящего для производства взрыва участка местности в лесных насаждениях.

Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали молодых людей. При них было обнаружено взрывчатое вещество, пригодное для производства взрыва (массой 312,13 грамм) и два детонатора.

По постановлению суда, обвиняемые будут находиться под стражей по 29 октября 2022 года.

Теги: взрывчатка, суд, арест



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