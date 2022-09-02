Восстановление бюстов Петра I и Екатерины I обойдутся Екатеринбургу почти в 32 миллиона

Бюсты Петра I и Екатерины I в Екатеринбурге отреставрируют за 32 млн 723 тыс. рублей, говорится в поправках к постановлению, опубликованному в "Екатеринбургском Вестнике".

Работы планируется завершить к 300-летнему юбилею Екатеринбурга. Для этого в 2023 году город выделит на восстановительные бюстов 30 млн 723 тыс. рублей. До этого на проект уже было потрачено 734 тыс. рублей в 2021 году и 1 млн. 286 тыс. рублей в 2022 году.

Оба памятника планируется установить в Историческом сквере города на месте, где сейчас располагается другой бюст Петра I.