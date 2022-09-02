02 Сентября 2022
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врио главы Забайкалья Александр Осипов (2018) | Фото: kremlin.ru

Губернатор Забайкалья извинился перед родителями, детям которых выдали грамоты с гербом Украины

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов извинился перед родителями воспитанников детского сада в Чите, которым выдали грамоты с гербом Украины. Пост появился на его странице в соцсети "ВКонтакте".

Глава региона назвал этот случай кощунственным, потому что "детям выдали грамоты с гербом государства, власти и армия которого девятый год целенаправленно обстреливают русских детей, женщин, мечтают стереть нас с вами с лица земли".

"Мы все совершенно справедливо возмущены...Я вас понимаю. Моей внучке сейчас 2 года. Я представляю, что было бы в нашей семье, если бы через пару лет ей в детском саду вручили такую грамоту", - написал Осипов.

Ранее в детсаду объяснили журналистам, что воспитатели просто недоглядели и распечатали для грамот подходящий макет из интернета. Он оказался с украинским гербом, что вызвало недоумение у родителей воспитанников. История получила огласку в соцсетях и СМИ, городской комитет по образованию начал проверку, в результате были уволены воспитатель и руководитель садика.

В детском учерждении, где допустили ошибку, ранее уже заявили, что "украинские" грамоты у детей заберут и выдадут взамен новые.

Теги: чита, детский сад, грамоты, герб украины, осипов



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Ранее 02.09.2022 13:54 Мск В Чите уволили воспитателя и заведующую садика за бумажные грамоты с гербом Украины
Ранее 02.09.2022 09:56 Мск В Чите начали проверку из-за грамот с украинским гербом в детском саду


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