Суд оставил под стражей главу Института физкультуры, спорта и молодежной политики УрФУ

Директор Института физической культуры, спорта и молодежной политики Уральского федерального университета (УрФУ) Евгений Шурманов продолжит находиться под стражей.

Напомним, Шурманова задержали в середине июня в Екатеринбурге и обвинили в мошенничестве. После этого Верх-Исетский районный суд уральской столицы отправил главу института в СИЗО до 8 августа. В дальнейшем арест продлили еще на два месяца – до 8 октября.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, адвокаты Евгения Шурманова подали апелляцию на решение райсуда. Рассмотрев материалы дела и доводы апелляционных жалоб, облсуд оставил постановление Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга без изменений.

Таким образом, Шурманов останется в СИЗО. Через месяц после его задержания стало известно, что глава Института физкультуры, спорта и молодежной политики УрФУ стал фигурантом нового дела о мошенничестве.