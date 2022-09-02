Власти Запорожья заявили о прекращении обстрелов АЭС после визита делегации МАГАТЭ

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС зафиксировала факты обстрелов станции, не давая оценки ситуации, заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

"Они сказали: "Мы не даем оценок военной ситуации"… Зафиксировали прилеты, в протоколах они есть, попадания, все мы им показали. Но они нам не отчитываются, что они сделали", – сообщил он.

"Что-то с собой увезли, что они там будут докладывать – посмотрим, какая будет ситуация", – сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".

Между тем, новых обстрелов украинской стороной по территории Запорожской АЭС с четверга не происходило. "Станцию перестали обстреливать. Слава богу, за это время ни одного прилета", – добавил он.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что физическая целостность Запорожской АЭС была нарушена несколько раз, но пока сложно сказать, произошло это случайно или намеренно. Накануне специалисты организации в сопровождении сотрудников Росатома осмотрели территорию станции. Эксперты должны были ознакомиться с рабочим залом АЭС, а затем посетить реакторы.

Визит МАГАТЭ на ЗАЭС явно прошел не по тому плану, который строили Зеленский и его команда, заявил газете "Взгляд" член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Подтверждением этому, по его словам, являются заявления украинских властей о недопуске якобы "независимых журналистов" и обвинения МАГАТЭ в трусости.

"Все прошло в нормальной, рабочей обстановке. Мы смогли не только обеспечить безопасность делегации, но и провели их по всем объектам. В частности, представители МАГАТЭ побывали на крыше спецкорпуса №1, куда ранее ВСУ нанесли удар 155-мм калибром. Они увидели все своими глазами", – рассказал Владимир Рогов.

"Более того, членам миссии удалось пообщаться с сотрудниками станции. Что примечательно, работники формально еще подчиняются украинскому "Энергоатому". И вчера они впервые открыто рассказали международной организации, кто на самом деле несет угрозу станции", – заметил собеседник.

Между тем, стало известно, что два инспектора миссии МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.