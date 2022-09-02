02 Сентября 2022
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Общеобразовательная школа 79 в Академическом (2020) | Фото: Накануне.RU

В Тыве и Алтайском крае началось расследование срыва ремонта школ

В республике Тыва и Алтайском крае начались расследования срывов ремонта школ, сообщает СКР.

В 2022 г. на ремонт школы Тывы выделено 43,896 млн руб. К моменту начала учебного года из 386 школ паспорта готовности получили 359. В 27 оставшихся капремонт продолжается. В восьми школах ремонт качественно и в срок не сделан. Из-за этого причинён крупный ущерб, отмечает следствие. Возбуждено уголовное дело.

В Алтайском крае расследуется уголовное дело о халатности при капремонте Голухинской школы. По данным следствия, в январе 2021 г. администрация Заринского района и краевое минобрнауки было договорились, что из бюджета региона на капремонт школы выделят 30 млн руб. Контролировать соблюдение сроков ремонта должны были сотрудники администрации района. Ремонт должен был завершиться в конце августа 2021 г., однако до сих пор не закончен.

Теги: Тыва, Алтайский край, школа, капремонт



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