02 Сентября 2022
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Происшествия Челябинская область
лесной пожар (2012) | Фото: Накануне.ru

На Южном Урале за сутки произошло 14 лесных пожаров

В Челябинской области за минувшие сутки ликвидировано 14 лесных пожаров на площади 46 гектаров. В регионе установлен 4-5 класс пожарной опасности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Глава области Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов организовать работу по очистке территорий, прилегающих к лесу, от сухой травянистой растительности и мусора, а также по патрулированию. Кроме того, они должны провести проверку готовности сил и средств к тушению ландшафтных пожаров, а в случае необходимости своевременно вводить режим повышенной готовности или режим чрезвычайной ситуации.

В регионе с начала года ликвидировано 364 лесных пожара на площади 2 тыс. 649 га.

Теги: лесной пожар, лес,



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