02 Сентября 2022
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Экономика Свердловская область
Вентиль (2022) | Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Среднему Уралу выделят еще 5,3 миллиарда на модернизацию инфраструктуры ЖКХ

Фонда национального благосостояния направит Среднему Уралу дополнительные 5,3 млрд рублей для модернизации коммунальной инфраструктуры. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информполитики, сегодня Президиум правительственной экономики по региональному развитию РФ одобрил заявку от Свердловской области.

Всего региону одобрили четыре заявки, на реализацию по проектам из которых и пойдут выделенные средства. Среди них реконструкция объектов и капитальный ремонт сетей в сфере теплоснабжения в Екатеринбурге и Каменск-Уральском городском округе. Деньги также пойдут на строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в Арамиле и строительство ТЭЦ и тепловых сетей в Режском городском округе.

По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, первая часть средств в размере 1,9 млрд рублей придут в регион уже в этом году. Остальные же 3,4 млрд поступят в течении 2023 года, поскольку все проекты должны быть завершены до начала 2025 года. Он также отметил, что реализация этих проектов позволит продолжить повышать надежность ЖКХ и улучшит качество жизни людей. В это же время ресурсоснабжающие организации смогут сэкономить свои средства, поскольку риск поломки значительно снизится из-за использования нового и современного, а главное энергоэффективного оборудования.

Теги: ЖКХ, модернизация



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