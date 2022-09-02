02 Сентября 2022
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Политика В бывшем СССР
протест, Молдавия, Молдова, митинг (2016) | Фото: AP

В Кишиневе партия "Шор" вышла на митинг с требованием отставки президента Санду

В Кишиневе сторонники оппозиционной партии "Шор" вышли в пятницу на митинг к зданию администрации президента Молдавии в центре столицы.

Протестующие требовали освободить депутата парламента, вице-председателя партии "Шор" Марину Таубер и прекратить давление на оппозицию. Они также призывали президента страны Майю Санду уйти в отставку, передает "Спутник Молдова". После пикетирования президентской администрации активисты направились к зданию Национального антикоррупционного центра.

Утром в пятницу стало известно об обысках в отделениях партии "Шор" – их провели сотрудники Антикоррупционной прокуратуры.

Теги: партия шор, кишинев, оппозиция, майя санду, митинг, акция протеста



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