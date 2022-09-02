Медведев высказался о возможном введении в ЕС потолка цен на трубопроводный газ из России

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram оценил слова о том, что "для ЕС пришло время ввести потолок цен на трубопроводный газ из России".

"Будет, как с нефтью. Российского газа в Европе просто не будет", - написал Медведев.

Напомним, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что для Евросоюза пришло время ввести потолок цен на трубопроводный газ из России. По её словам, такая инициатива вскоре может быть предложена на общеевропейском уровне.