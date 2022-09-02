02 Сентября 2022
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Экономика В России
(2005) | Фото: news.bbc.co.uk

Electrolux уходит из России

Шведский производитель бытовой техники объявил о решении уйти из России и передать российское подразделение местному руководству. Компания приостановил деятельность в РФ после начала военной спецоперации России на Украине.

В заявлении Electrolux говорится, что убыток по итогам принятого решения – 350 млн шведских крон (около $32 млн) будет отражен в финансовой отчетности за третий квартал 2022 года и повлияет на операционную прибыль бизнес-направления "Европа".

В заявлении говорится, что ситуация с действиями России на Украине и последовавшие европейские санкции "сделали невозможным продолжение деятельности Electrolux в стране". "Решение передать российский бизнес местному топ-менеджменту призвано обеспечить ответственный и контролируемый уход. Бывшая "дочка" производителя в России продолжит обслуживать технику, ранее продававшуюся Electrolux", - заявили в компании.

В Electrolux отметили, что не имеют производства в России и не будут поставлять технику бывшей "дочке".

В 2021 году продажи Electrolux в России составили 4 % продаж бизнес-направления "Европа" и 1,6 % всех продаж компании.

Теги: Electrolux, бытовая техника, военная спецоперация



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