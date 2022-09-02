02 Сентября 2022
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Экономика В России
Максим Решетников на ПМЭФ 2021 (2021) | Фото: forumspb.com

Программу параллельного импорта в России продлили на следующий год

Программа параллельного импорта, позволяющая ввозить в РФ отдельные товары без согласия правообладателя, будет продлена на год, заявил глава Министерства экономического развития Максим Решетников.

По его словам, программа будет продлена наряду с другими мерами, которые направлены на поддержку импорта, передает ТАСС.

Ранее о продлении программы попросила ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, объединяет Ozon, "Яндекс.Маркет", "М.Видео" и другие сети). Отмечалось, что если данный механизм не продлить, то в рознице будет не хватать ряда товаров.

Теги: параллельный импорт, решетников



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