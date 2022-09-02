В Екатеринбурге спустя два года после смерти Владислава Крапивина установили памятник писателю

В Екатеринбурге установили памятник известному писателю Владиславу Крапивину.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, монумент установлен на могиле литератора. Главная идея памятника – передать человеческую скромность и глубину Крапивина. Помощь в реализации проекта оказали власти региона и литейная мастерская уральца Ивана Дубровина.

Для портрета была использована фотография из архива семьи Владислава Крапивина. Вдова писателя лично участвовала во всех обсуждениях на этапах создания памятника и даже в процессе его установки вместе со скульптором.

Любимая морская тема автора книг – в элементах ограды, а экслибрис на обратной стороне памятника выполнен скульптором Дмитрием Постниковым по рисунку руки Крапивина.

Владислава Крапивина не стало в начале сентября 2020 года. Известный детский писатель и создатель легендарного отряда "Каравелла" похоронен в столице Урала.