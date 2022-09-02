В Екатеринбурге спустя два года после смерти Владислава Крапивина установили памятник писателю

02 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Потери ВСУ под Херсоном зашкаливают

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Памятник Владиславу Крапивину (2022) | Фото: Департамент информационной политики / Борис Ярков

В Екатеринбурге спустя два года после смерти Владислава Крапивина установили памятник писателю

В Екатеринбурге установили памятник известному писателю Владиславу Крапивину.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, монумент установлен на могиле литератора. Главная идея памятника – передать человеческую скромность и глубину Крапивина. Помощь в реализации проекта оказали власти региона и литейная мастерская уральца Ивана Дубровина.

Для портрета была использована фотография из архива семьи Владислава Крапивина. Вдова писателя лично участвовала во всех обсуждениях на этапах создания памятника и даже в процессе его установки вместе со скульптором.

Памятник Владиславу Крапивину(2022)|Фото: Департамент информационной политики / Борис Ярков

Любимая морская тема автора книг – в элементах ограды, а экслибрис на обратной стороне памятника выполнен скульптором Дмитрием Постниковым по рисунку руки Крапивина.

Памятник Владиславу Крапивину(2022)|Фото: Департамент информационной политики / Борис Ярков

Владислава Крапивина не стало в начале сентября 2020 года. Известный детский писатель и создатель легендарного отряда "Каравелла" похоронен в столице Урала.

Теги: Крапивин, писатель, памятник



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 09.03.2022 07:47 Мск В Екатеринбурге появится памятник Владиславу Крапивину. Эскиз утвердят родные писателя
Ранее 23.09.2021 09:11 Мск На Среднем Урале увековечат память детского писателя Владислава Крапивина
Ранее 18.01.2021 10:20 Мск В Тюмени может появиться сквер имени Владислава Крапивина
Ранее 05.10.2020 08:12 Мск "Бесчинство": с могилы Владислава Крапивина в Екатеринбурге украли портрет писателя
Ранее 02.09.2020 12:07 Мск Путин о смерти Крапивина: Он был выдающимся детским писателем
Ранее 01.09.2020 14:25 Мск Цуканов призвал уральцев сохранить наследие скончавшегося писателя Крапивина
Ранее 01.09.2020 10:13 Мск "Не стало великого русского писателя". Глава Тюменской области выразил соболезнования родным Владислава Крапивина
Ранее 01.09.2020 08:45 Мск "Мы потеряли большого человека": экс-глава екатеринбургского Союза писателей о смерти Крапивина
Ранее 01.09.2020 07:35 Мск Ушел из жизни советский и российский писатель Владислав Крапивин
Ранее 18.08.2020 07:45 Мск Состояние писателя Владислава Крапивина улучшилось
Ранее 13.08.2020 07:48 Мск "Был в сознании и сам дал согласие на операцию": родственники писателя Крапивина о его самочувствии
Ранее 12.08.2020 21:55 Мск Писателю Владиславу Крапивину сделали срочную операцию. Он в реанимации
Ранее 09.08.2020 19:45 Мск Новому министру здравоохранения доложили о ситуации с Крапивиным
Ранее 09.08.2020 17:50 Мск В семье Крапивина рассказали о выписке писателя в ужасном состоянии и подозрении на инсульт


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети