В Тюмени задержали двух подозреваемых в убийстве родственника, считавшегося пропавшим

02 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Потери ВСУ под Херсоном зашкаливают

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Следственный комитет, автомобиль (2012) | Фото:izvestia.ru

В Тюмени задержали двух подозреваемых в убийстве родственника, считавшегося пропавшим

В Тюмени задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве 26-летнего местного жителя, который считался пропавшим без вести, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Сообщение об исчезновении тюменца поступило в полицию 30 августа. Пропал он 28 августа.

"В ходе расследования данного уголовного дела установлено, что потерпевший в день своего исчезновения встречался с двумя родственниками. В ходе допроса двое мужчин признались в совершении убийства молодого человека и рассказали следователю об обстоятельствах и мотивах совершенного ими преступления", - говорится в сообщении.

28 августа обвиняемые, находясь в квартире дома по ул. Геологоразведчиков решили убить своего родственника, с которым у них был затяжной конфликт. Когда потерпевший вошел в квартиру, злоумышленники, вооружившись палкой, начали избивать его до тех пор, пока тот не перестал подавать признаки жизни. Избавились от тела подозреваемые утром следующего дня.

"В настоящее время следователем СКР 33-летнему и 34-летнему жителям города Тюмени предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). В ближайшее время следователь выступит перед судом с ходатайством об избрании в отношении двух фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается.

Теги: подозреваемые, убийство, родственник



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети