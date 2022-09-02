В Тюмени задержали двух подозреваемых в убийстве родственника, считавшегося пропавшим

В Тюмени задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве 26-летнего местного жителя, который считался пропавшим без вести, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Сообщение об исчезновении тюменца поступило в полицию 30 августа. Пропал он 28 августа.

"В ходе расследования данного уголовного дела установлено, что потерпевший в день своего исчезновения встречался с двумя родственниками. В ходе допроса двое мужчин признались в совершении убийства молодого человека и рассказали следователю об обстоятельствах и мотивах совершенного ими преступления", - говорится в сообщении.

28 августа обвиняемые, находясь в квартире дома по ул. Геологоразведчиков решили убить своего родственника, с которым у них был затяжной конфликт. Когда потерпевший вошел в квартиру, злоумышленники, вооружившись палкой, начали избивать его до тех пор, пока тот не перестал подавать признаки жизни. Избавились от тела подозреваемые утром следующего дня.

"В настоящее время следователем СКР 33-летнему и 34-летнему жителям города Тюмени предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). В ближайшее время следователь выступит перед судом с ходатайством об избрании в отношении двух фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается.