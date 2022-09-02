В Чите уволили воспитателя и заведующую садика за бумажные грамоты с гербом Украины

Скандал с бумажными грамотами с гербом Украины, распечатанными сотрудниками детского садика в Чите, закончился увольнением воспитателя и заведующей заведением, об этом сообщили в Министерстве образования и науки Забайкальского края.

Ранее в детском садике объяснили журналистам, что воспитатели просто недоглядели и распечатали для грамот подходящий макет из интернета. Он оказался с украинским гербом, что вызвало недоумение у родителей воспитанников. История получила огласку в соцсетях и СМИ, городской комитет по образованию начал проверку, и к концу для уволил воспитателя и руководителя садика.

"Причиной случившегося стала халатность и безответственное отношение к профессиональной деятельности воспитателя и руководителя детского сада. Учредителем дошкольной организации — комитетом образования Читы — проведена служебная проверка, которая подтвердила факт халатности педагога и руководителя, формального отношения к должностным обязанностям. По данным учредителя, сотрудник и руководитель освобождены от занимаемых должностей", - цитирует РБК краевое министерство.