02 Сентября 2022
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Грамоты с украинским гербом, которые раздавали детям читинского детского сада (2022) | Фото: telegram-канал Babr Mash / t.me/babr_mash

В Чите уволили воспитателя и заведующую садика за бумажные грамоты с гербом Украины

Скандал с бумажными грамотами с гербом Украины, распечатанными сотрудниками детского садика в Чите, закончился увольнением воспитателя и заведующей заведением, об этом сообщили в Министерстве образования и науки Забайкальского края.

Ранее в детском садике объяснили журналистам, что воспитатели просто недоглядели и распечатали для грамот подходящий макет из интернета. Он оказался с украинским гербом, что вызвало недоумение у родителей воспитанников. История получила огласку в соцсетях и СМИ, городской комитет по образованию начал проверку, и к концу для уволил воспитателя и руководителя садика.

"Причиной случившегося стала халатность и безответственное отношение к профессиональной деятельности воспитателя и руководителя детского сада. Учредителем дошкольной организации — комитетом образования Читы — проведена служебная проверка, которая подтвердила факт халатности педагога и руководителя, формального отношения к должностным обязанностям. По данным учредителя, сотрудник и руководитель освобождены от занимаемых должностей", - цитирует РБК краевое министерство.

Грамоты с украинским гербом, которые раздавали детям читинского детского сада(2022)|Фото: telegram-канал Babr Mash / t.me/babr_mash

Теги: детский сад, герб украины, увольнение, скандал



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