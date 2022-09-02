02 Сентября 2022
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Политика За рубежом
Джо Байден (2020) | Фото: twitter.com/joebiden

Байден назвал движение Трампа "полуфашизмом" и "экстремизмом"

Президент США Джо Байден, выступая с программной речью в Филадельфии, заявил, что Дональд Трамп и его лозунг "Сделаем Америку снова великой" (Make America Great Again, MAGA) представляет угрозу демократии своим экстремизмом.
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Эта поездка Байдена стала первой в рамках стартовавшей кампании перед промежуточными выборами в Конгресс, на которых республиканцы имеют шансы вернуть себе большинство.

"Дональд Трамп и республиканцы MAGA представляют собой экстремизм, который угрожает самому основанию нашей республики. Силы MAGA полны решимости повернуть эту страну вспять. Назад в Америку, где нет права выбора, нет права на частную жизнь, нет права на контрацепцию, нет права жениться на том, кого ты любишь", - сказал Байден.

Он имел в виду неприятие традиционными американцами приравнивания сожительств содомитов к браку, а также недавнее решение Верховного суда отменить гарантии абортов на федеральном уровне, так как как в конституции США не говорится о таком "праве", как аборт, и, следовательно, федеральные власти не могут его гарантировать.

Кроме того, Байден обвинил Тампа в непризнании результатов президентских выборов 2020 года, о чем Трамп заявил на днях.

The Washington Times пишет, что речь Байдена знаменует собой значительную эскалацию его словесных атак на сторонников Трампа. В отдельных выступлениях на прошлой неделе Байден назвал их убеждения "полуфашизмом", а критику в адрес ФБР за обыски в доме Трампа "отвратительной". Байден назвал все это "дикими теориями заговора".

В свою очередь, республиканцы ответили Байдену взаимностью.

"Отвратительные нападки Джо Байдена на миллионы американцев привели к нападениям на центры для беременных, офисы республиканцев и покушению на судью Верховного суда. Его программа натравливала соседей друг на друга, вознаграждала богатых, наказывая работающие семьи, и попирала права и свободы американцев. Джо Байден является главным разделителем и олицетворяет нынешнее состояние Демократической партии: раскол, отвращение и враждебность по отношению к половине страны", - заявила председатель Национального комитета республиканцев Ронна Макдэниел.

Опрос YouGovAmerica, опубликованный на этой неделе, показал, что 66% американцев считают, что страна раскололась с начала правления Байдена, при этом столько же ожидают дальнейшего ухудшения.

Известный прореспубликанский журналист и ведущий Fox News Такер Карлсон считает, что главный смысл послания Байдена заключается в том, что 75 млн американцев — нацисты. И это официальная позиция Белого дома.

Теги: США, Джо Байден, Дональд Трамп



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