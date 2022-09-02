ОКР пригласили на Генассамблею Ассоциации национальных олимпийских комитетов

Олимпийский комитет России пригласили поучаствовать в Генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК), передает "Матч ТВ" со ссылкой на главу ОКР Станислава Позднякова.

"Произошло переосмысление роли и места спорта, переосмысление основных ценностей, которые как никогда стали актуальны. Подвергся сомнению тезис о политическом нейтралитете олимпийского движения. Но в целом это последствия некой медиавойны с Россией и с русским как таковым. Так или иначе наши голоса начинают слышать. Самым ярким вестником этого стало приглашение ОКР принять участие в Генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов. Я получил приглашение принять участие в заседании исполнительного комитета", - заявил президент ОКР.

В Генассамблею АНОК входят 206 национальных комитетов, приглашаются международные спортивные федерации.

"Это хорошая площадка для дискуссии, для нормализации тех противоречий, которые возникли не по нашей вине. Как я и говорил, разум рано или поздно должен восторжествовать, вопрос, в какой исторический промежуток времени это произойдет. Вижу, что глобальные организации сейчас ведут себя более адекватно, чем европейские и континентальные", — сказал Поздняков журналистам.

Напомним, МОК, а также ряд международных спортивных федераций рекомендовали не приглашать российских спортсменов на международные соревнования из-за военной спецоперации РФ на Украине.