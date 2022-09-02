В Челябинской области мужчину приговорили к пожизненному сроку за убийство двух человек на глазах у ребенка

В Челябинской области 43-летнего местного жителя приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима за убийство двух человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, утром 15 июля 2021 года в квартире одного из домов в Южноуральске у обвиняемого в ходе распития спиртного произошел конфликт со знакомым. Он нанес ему удары ножом и топором. Мужчина погиб.

Тогда обвиняемый решил убить двух женщин, которые находились в квартире и стали свидетелями преступления. Также в квартире находился трехлетний ребенок, на глазах которого местный житель нанес ножевые ранения женщинам. После этого обвиняемый скрылся.

Одна из женщин скончалась. Второй была оказана неотложная медицинская помощь, которая позволила спасти жизнь потерпевшей.