02 Сентября 2022
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Общество Свердловская область
обход, вокзал, решетка (2018) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге планируют связать ЖД-вокзал и станцию "Уральская" подземным переходом

В администрации Екатеринбурга готовятся к строительству подземного перехода, который соединил бы станцию метро "Уральская" и железнодорожный вокзал. Об этом заявил глава департамента экономики города Алексей Прядеин. По его словам, проход решит вопрос с очередями на проходных к вокзалу, поскольку при входе в метро уже проводится досмотр.

"Мы с железной дорогой еженедельно общаемся по этим вопросам. Должно быть больше и самих проходных, чтобы на них не накапливались очереди", - заявил Прядеин.

Он также добавил, что уже в скором времени мэрия приступит к проектированию участка. Подробнее детали проекта будут обсуждаться на полях форума Translogistica Ural, проведение которого в Екатеринбурге запланировано на конец сентября.

Теги: ЖД-вокзал, Уральская, подземный переход



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