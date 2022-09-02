В Екатеринбурге планируют связать ЖД-вокзал и станцию "Уральская" подземным переходом

В администрации Екатеринбурга готовятся к строительству подземного перехода, который соединил бы станцию метро "Уральская" и железнодорожный вокзал. Об этом заявил глава департамента экономики города Алексей Прядеин. По его словам, проход решит вопрос с очередями на проходных к вокзалу, поскольку при входе в метро уже проводится досмотр.

"Мы с железной дорогой еженедельно общаемся по этим вопросам. Должно быть больше и самих проходных, чтобы на них не накапливались очереди", - заявил Прядеин.

Он также добавил, что уже в скором времени мэрия приступит к проектированию участка. Подробнее детали проекта будут обсуждаться на полях форума Translogistica Ural, проведение которого в Екатеринбурге запланировано на конец сентября.