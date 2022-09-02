02 Сентября 2022
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Общество Свердловская область
полиция, полицейский, ДПС (2018) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге осужден водитель-бесправник, ездивший с поддельным удостоверением силовика

В Екатеринбурге осужден мужчина, предъявивший сотрудникам ГИБДД поддельное удостоверение силовика.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в июле 2020 года уралец обратился в органы с заявлением об утере водительских прав. Однако с заявлением о выдаче новых он почему-то обращаться не стал.

В мае 2021 года мужчина купил в интернете поддельное удостоверение сотрудника правоохранительных органов на имя другого человека, отдав за него 80 тысяч рублей. После этого он стал носить его с собой.

Год спустя екатеринбуржца за рулем авто остановили для проверки сотрудники ГИБДД. Понимая, что водительских прав у него нет, он предъявил инспекторам поддельное удостоверение сотрудника силового ведомства. Однако полицейские заметили, что оно оформлено на другого и не является подлинным.

Было возбуждено дело по части 3 статьи 327 УК РФ (Приобретение, хранение и использование поддельного официального документа, предоставляющего права). Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил лжесиловику четыре месяца ограничения свободы.

Теги: водитель, удостоверение, суд



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