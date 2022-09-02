02 Сентября 2022
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Политика В России ДНР и ЛНР
Дарья Дугина (2022) | Фото: t.me/chestnyjdetektiv, принтскрин

Журналист-международник Коробко: украинские националисты и русофобы боялись Дугину

Идейными вдохновителями убийства Дарьи Дугиной могут быть многочисленные националистические и русофобские фракции на Украине. Такое мнение озвучил кинорежиссер, продюсер киностудии «Русский час» и журналист-международник Александр Коробко.

Дарья Платонова (Дугина) погибла в ночь с 20 на 21 августа. Причиной смерти стала детонация взрывного устройства, заложенного под днище ее автомобиля с водительской стороны.

Коробко считает, что заказчиками убийства являются именно украинские националисты. По мнению журналиста, политическая слабость киевского режима привела к появлению множества количества влиятельных фракций. Они обладают большой самостоятельностью и не согласовывают решения с официальным правительством:

«Нельзя откидывать мысль, что это могли быть не государственные заказчики, а некие фракции. В Киеве разросся настоящий политический спрут: там есть условное государство, а есть националисты разные по влиянию и вхожие в кабинеты СБУ. Проще говоря, там полный бардак. То же СБУ может действовать и самостоятельно, без ведома политического руководства».

Журналист отметил русофобскую направленность многих фракций. В глазах руководителей таких группировок Дарья являлась настоящей угрозой. Девушка продвигала идеи, которые объединяли русских и украинцев. Своим умом и харизмой она разрушала образ «русского орка», который создавали украинские радикалы:

«Для маниакально настроенных националистов она была нежелательным символом. Украинские националисты всегда изображают нас какими-то орками, а Дарья была образованной, талантливой, яркой, красивой и харизматичной личностью. Она могла напомнить простым украинцам, что мы — один народ. Что борьба идет не между русскими и украинцами, а между исторической Русью и глобалистским Западом, который отдает Украину на заклание. Дарья могла стать искрой в осознании украинцев и подсветить эту истину».

Коробко уверен, что Дарья Дугина обладала настолько невероятным даром убеждения, что могла бы достучаться даже до национально ориентированного населения Украины. Она была волевым, целеустремленным человеком и легко находила подход к разным категориям общества. Поэтому девушка объяснила бы даже искренним патриотам Украины, что страна служит разменной монетой для Запада. Разумеется, киевские националисты не могли этого допустить.

«Она могла разбудить сознание даже национально ориентированного населения Украины. Потому, что, если они хотят, чтобы Украины была независимой и процветающей, им больше по пути с русскими. Ведь украинский национализм не однороден: есть утра-правые русофобы, ксенофобы и так далее — это одно. А есть просто национально ориентированные люди — это другое: они не являются расистами, а просто любят свою страну. Последняя категория украинцев уже давно начала осознавать, что их просто используют и продав Америке, пускают национальную идентичность по ветру. Как раз на эту аудиторию Дарья и могла повлиять. В этом плане Дугина действительно представляла угрозу для укронацистской идеологии», — заключил спикер.

Федеральная Служба Безопасности Российской Федерации провела расследование убийства Дарьи Дугиной. По мнению правоохранительных органов, заказчиком убийства являются украинские спецслужбы. Непосредственным исполнителем преступления называют гражданку Украины Наталью Вовк.

Теги: дарья дугина, украинские националисты, русофобия, сбу



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