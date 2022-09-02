Песков сообщил, куда пойдет нефть в случае введения G7 "потолка" цен

В случае введения рядом стран "потолка" цен на нефть Россия не будет с ними взаимодействовать на таких нерыночных принципах, энергоресурсы пойдут на другие направления, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что введение ограничений цены на российскую нефть странами G7 приведет к существенной дестабилизации рынка. У России есть альтернативные сценарии на этот случай, добавил Песков, нефть будет перенаправлена в те страны, которые действуют на рыночных условиях.

Пресс-секретарь президента уточнил, что таких стран "гораздо больше, чем прежних", передает РИА Новости.

Как сообщалось, 2 сентября министры финансов стран G7 обсудят возможность ввести предельную цену на российскую нефть и нефтепродукты. Западные СМИ сообщили, что инициатива будет одобрена.