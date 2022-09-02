NYT: Дистант свел на нет два десятилетия прогресса в математике и чтении

Результаты национальных тестов в США, опубликованные накануне, наглядно показали разрушительные последствия режима пандемии для американских школьников: успеваемость 9-летних детей по математике и чтению упала до уровня двадцатилетней давности, пишет The New York Times.

Национальные тесты проводятся в США с 1970-х годов. Снижение оценок по чтению стало наибольшим за 30 лет. Ухудшение результатов охватило все расы и уровни дохода, но хуже всего обстоят дела у самых слабых детей. Разница в падении между самыми сильными и самыми слабыми учениками четырехкратная.

"Я была ошеломлена масштабом снижения", - сказала комиссар Национального центра статистики образования Пегги Г. Карр.

Она рассказала, что "число учащихся, находящихся в самом низу, падает быстрее", то есть доля отстающих растет.

Интересно, что по математике чернокожие студенты потеряли 13 баллов, а белые - пять. Исследование также показало сильное влияние на учащихся с низким доходом, потому что их школы чаще закрывались на карантин, имитируя "дистанционное обучение".

"Неудачи могут иметь серьезные последствия для поколения детей, которые должны выйти за рамки базовых знаний в начальной школе", - пишет издание.

Отмечается, что за последнее десятилетие увеличился разрыв между учащимися с низкой и высокой успеваемостью.

Эксперты подсчитали, что потеря одного балла соответствует примерно трем неделям обучения. Это означает, что отличник, потерявший три балла по математике, может наверстать упущенное всего за девять недель, в то время как ученику с низкой успеваемостью, потерявшему 12 баллов (это средний результат для слабых учеников), потребуется 36 недель, или девять месяцев, чтобы наверстать упущенное. При этом он лишь догонит тот уровень, который был у самых слабых учеников два года назад.

Издание обвиняет в плачевных результатах коронавирус, но причиной был не он, а карантин, который регулярно вводился в течение двух лет, не давая приступить к нормальному учебному процессу. Многие политики в США, прежде всего республиканцы, критиковали режим пандемии в том числе из-за того вреда, который он принесет детям. Судя по полученным данным, они оказались правы.

"Итого: дистант + цифровизация = минус два десятилетия обучения школьников", - отметила по этому поводу журналист Анна Шафран.

Американское исследование охватило почти 15 тыс. школьников третьего-четвертого классов. Дополнительные результаты для восьмиклассников будут опубликованы позже на уровне отдельных штатов.

При этом июльские федеральные данные в США показали, что у школьников все чаще наблюдаются и поведенческие проблемы. Об этом сообщают более 80% школ в США. Более чем в 70% участились случаи хронических прогулов учащихся, более 50% школ сообщили об участившихся проявлениях неуважения к учителям. В отчете говорится о том, что количество школьных расстрелов выросло до самого высокого уровня за последние 20 лет.

Ранее специальное исследование показало, что и закрытие школ никак не повлияло на количество смертей среди детей или взрослых.