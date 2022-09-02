Число жителей Екатеринбурга за 10 лет выросло на 200 тысяч человек

В мэрии Екатеринбурга рассказали, сколько жителей города было зарегистрировано во время последней переписи населения. Так, по последним данным, на территории уральской столицы проживает 1 млн 588 тыс. 665 человек. Об этом заявил начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин.

Напомним, что это почти на 200 тыс. больше, чем было зарегистрировано в 2012 году, когда численность Екатеринбурга не превышала и 1,4 млн человек.

По предварительным данным, сейчас в России проживает порядка 147 млн человек. Последняя перепись населения длилась с 15 октября по 14 ноября 2021 года.