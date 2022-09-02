В Челябинской области более 870 млн рублей направят на реконструкцию объектов теплоснабжения

Правительственная комиссия по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина одобрила заявку Челябинской области на реконструкцию и модернизацию трех объектов теплоснабжения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Общий объем финансирования составит 874 млн рублей, из них 698,5 млн рублей – средства из Фонда национального благосостояния.

На эти средства будут реконструированы тепловые сети протяженностью 4,5 км в Челябинске и Миассе, а также заменен котел на пиковой котельной в Магнитогорске.