02 Сентября 2022
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Граффити в ЖК &quot;ART. Город-парк&quot; (2022) | Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

В одном из дворов Екатеринбурга появилось 100-метровое граффити

Во дворе одной из новостроек компании "Атомстройкомплекс" в Екатеринбурге появилось гигантское граффити.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, рисунок создан в закрытом дворе ЖК "ART. Город-парк" в микрорайоне Краснолесье. Здесь уже сданы и заселены четыре дома, завершаются возведение детского сада на 100 мест и благоустройство общего закрытого двора. Для жителей нового квартала предусмотрен соседский центр, двухэтажный подземный паркинг, объекты торговли и услуг на первых этажах.

Граффити длиной более 100 метров появилось на стене двухуровнего подземного паркинга. Оно просматривается из окон и радует жильцов при выходе во двор.

Граффити в ЖК "ART. Город-парк"(2022)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Непросто было определиться с тематикой, ведь граффити – это не на день или два, а надолго. Оно должно органично вписаться в концепцию благоустройства, поднимать людям настроение, создавать комфорт. В итоге мы выбрали графическую абстракцию, подобрали для ее визуализации яркие краски. Стена паркинга, которая могла остаться лаконично серой, теперь получила новое содержание, оживила внутреннее пространство, добавила ему уникальности. Уже в ходе работы над граффити наши художники получили массу доброжелательных отзывов жильцов, спасибо!", - рассказала директор по проектированию "Атомстройкомплекса" Екатерина Спирина.

Граффити в ЖК "ART. Город-парк"(2022)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

На создание гигантского художественного полотна ушло более 100 литров краски. Жители микрорайона гордятся красочным нововведением и утверждают, что оно прекрасно вписалось в атмосферу жилого комплекса, соответствует темпераменту жильцов. Кроме того, на крыше двухэтажного паркинга строители оформили площадку для досуга: здесь появились клумбы, высажены большемерные деревья, установлены стильные светильники и скамьи, предусмотрены аккуратные дорожки для прогулок во дворе ЖК.

Теги: граффити, двор, Екатеринбург



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