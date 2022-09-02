Шойгу: Союзные войска взломали эшелонированную оборону националистов в Донбассе

Союзными силами взломана эшелонированная оборона националистов в Донбассе, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.

По его словам, ВС РФ с народной милицией ДНР и ЛНР за последние две недели взяли под контроль крупный узел обороны ВСУ в населенном пункте Пе‌ски. При отступлении украинская армия оставила большое количество оружия и раненых, которым оказали медицинскую помощь.

Также Шойгу сообщил, что продолжается попытка украинского наступления на Николаево-Криворожском и других направлениях, противник несет значительные потери. По словам министра, контрнаступление Киева имеет единственную цель – создать у Запада иллюзию способности Киева противостоять РФ.

Из других заявлений Шойгу:

– Вооруженные силы России освободили Благодатное и вышли на административную границу Николаевской области в ходе спецоперации;

– У России нет тяжелых вооружений на территории Запорожской АЭС и в прилегающих районах;

– С начала спецоперации уничтожено около 3 тысяч иностранных наемников;

– ПВО России перехватила за август в рамках спецоперации 226 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS.