02 Сентября 2022
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школьные парты, пустой класс, дистанционка, дистант, каникулы, дистанционное обучение (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Власти Нижневартовска объяснили отсутствие школы из-за которой горожане готовы дойти до Путина

Власти Нижневартовска прокомментировали ситуацию со строительством школы в в 9-А микрорайоне. Как сообщили Накануне.RU в ответ на запрос мэрии, никакого отставания от сроков реализации проекта нет.

"Строительство школы предусмотрено Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования" и было запланировано в 2019 году. В виду высокой стоимости объекта было принято решение использовать механизм заключения концессионного соглашения. Концессионер оказался неблагонадежным, на расторжение соглашения в судебном порядке потребовалось два года.

На сегодняшний день концессионное соглашение расторгнуто, взыскана неустойка, все обременения с земельного участка сняты. Начало сроков строительства определено государственной программой на 2025 год (отставания нет)", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее КПРФ планировало провести митинг из-за затянувшегося строительства школы. Он должен был состояться 1 сентября. Однако власти города отказали в заявленной площадке и предложили альтернативу - за пределами города. В результате коммунисты выходить на улицы передумали.

"В связи с тем, что 1 и 3 сентября 2022 года на пересечении бульвара Рябиновый и улицы Пионерская администрацией города Нижневартовска запланированы городские мероприятия, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 12 Федерального закона от 19.06.2004 №54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" заявителю предложено провести заявленные мероприятия на другой городской территории - в посёлке Магистраль. В обоих случаях КПРФ официально отказался от проведения митингов", - пояснили в мэрии.

Первый секретарь нижневартовского городского комитета КПРФ Дмитрий Хрипунов ранее сообщил, что школа должна быть построена в районе новостроек - люди покупали квартиры именно с надеждой, что рядом с их домами построят школу. Однако у многих ипотечников дети уже выросли и заканчивают школы, при этом ходят через оживленные улицы в другие районы.

КПРФ сообщает, что ранее неоднократно подавала уведомления на пикеты для сбора подписей за строительство школы в 9А микрорайоне. Но каждый раз проведение пикетов запрещалось. Дальше, по словам коммуниста, будет подготовлено обращение на имя президента РФ Владимира Путина и генпрокурора Игоря Краснова.

Теги: митинг, КПРФ, школа, микрорайон 9а



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