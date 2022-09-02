ФК "Урал" предоставит скидки на матчи студентам в рамках программы "Кампус"

02 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Потери ВСУ под Херсоном зашкаливают

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Екатеринбург Арена (2022) | Фото: Накануне.RU

ФК "Урал" предоставит скидки на матчи студентам в рамках программы "Кампус"

Футбольный клуб "Урал" будет предоставлять скидку на свои матчи студентам уральских вузов и колледжей. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ФК.

Льгота действует в рамках программы по поддержке студентов "Кампус", к которой присоединился клуб. В будущем студенты могут рассчитывать и на другие преференции от "Урала".

Напомним, что программа поддержки студентов реализуется в Свердловской области. Предполагается, что она станет аналогом международной системы ISIC, по которой студенты могут получать различные льготы. Уже заявлено, что последним будут предоставляться беспроцентные кредиты на образование, студенческое комфортное жилье по низким ценам, скидки на посещение кафе, музеев, спортзалов и копицентров. Помимо этого все первокурсники будут получать стипендию в размере 10 тыс. рублей, которая сохранится и во втором семестре для отличников и хорошистов.

Теги: Кампус, ФК Урал, скидка, матч



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.08.2022 10:38 Мск Свердловским студентам начнут выдавать беспроцентные кредиты на образование
Ранее 11.08.2022 16:09 Мск В Екатеринбурге предложили отстроить квартиры для сдачи в аренду студентам
Ранее 26.06.2022 12:58 Мск В Свердловской области создадут специальный фонд по поддержке студентов


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети