ФК "Урал" предоставит скидки на матчи студентам в рамках программы "Кампус"

Футбольный клуб "Урал" будет предоставлять скидку на свои матчи студентам уральских вузов и колледжей. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ФК.

Льгота действует в рамках программы по поддержке студентов "Кампус", к которой присоединился клуб. В будущем студенты могут рассчитывать и на другие преференции от "Урала".

Напомним, что программа поддержки студентов реализуется в Свердловской области. Предполагается, что она станет аналогом международной системы ISIC, по которой студенты могут получать различные льготы. Уже заявлено, что последним будут предоставляться беспроцентные кредиты на образование, студенческое комфортное жилье по низким ценам, скидки на посещение кафе, музеев, спортзалов и копицентров. Помимо этого все первокурсники будут получать стипендию в размере 10 тыс. рублей, которая сохранится и во втором семестре для отличников и хорошистов.