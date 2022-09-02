Пушилин: "Наша задача – освободить все русские города, которые были основаны русскими людьми во времена Российской империи"

Глава ДНР Денис Пушилин заявил о своем видении будущего Донбасса и, вероятно, других территорий – входящих сегодня в состав Украины.

"Наша задача – освободить все русские города, которые были основаны русскими людьми, во времена Российской Империи, развивались во время Советского Союза благодаря помощь всей нашей огромной страны... и это не только территории Новороссии, но и гораздо шире. Нам предстоит еще немало сделать, а в каком виде они будут возвращаться домой - мы с вами посмотрим, более того, мы с вами в этом будем участвовать. По-другому уже не будет", - заявил Пушилин в эфире марафона общества "Знание".