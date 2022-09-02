02 Сентября 2022
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Политика В России
Единая Россия, праймериз (2021) | Фото: er.ru

"Единая Россия" удалила из базы сторонников около 15 млн человек

"Единая Россия" завершила чистку мобилизационной базы сторонников, сообщает РБК.

По данным издания, единороссы проанализировали состояние партийной базы сторонников и сделали вывод, что в ней содержится большое количество людей (около 50%), которых в партии посчитали нелояльными либо их данные были устаревшими.

Уточняется, что чистка базы завершилась в июне. В какой-то момент число содержащихся в ней сторонников падало с 25 млн человек до порядка 10 млн, рассказали источники РБК.

Удаляли тех, в чьих данных были хоть какие-то сомнения — номер телефона, дата рождения, сообщил один из собеседников. Также вычеркивали тех, кого в партии посчитали нелояльными: специальная программа анализировала соцсети и выиискивала, кто из содержащихся в списке сторонников ставил лайки, к примеру, Алексею Навальному.

В мае сообщалось, что "Единая Россия" приступила к тестированию новых технологий для активизации сторонников к предстоящим выборам. К следующей федеральной кампании их число хотят довести до 30 млн человек.

Для привлечения сторонников применяются разные способы – от обхода жителей до реализации партийных проектов для разных категорий населения. В качестве примера приводился проект формирования комфортной городской среды: представители партии приходят во двор и предлагают жителям включить его в программу, для чего нужно обратиться с письмом в органы власти. Те, кто поддержит такое обращение депутата-единоросса, могут быть записаны в сторонники.

Теги: единая россия, база сторонников



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