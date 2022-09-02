02 Сентября 2022
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Запорожская АЭС (2022) | Фото: Dmytro Smolyenko / Future Publishing via Getty Images

Нарушена целостность Запорожской АЭС, - глава МАГАТЭ

Физическая целостность Запорожской АЭС была нарушена несколько раз. Пока сложно сказать, произошло это случайно или намеренно, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

"Очевидно, что станция и её физическая целостность были нарушены несколько раз, у нас нет необходимых элементов, чтобы дать оценку, случайно или намеренно", - приводят "Известия" слова Гросси.

Накануне гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси вместе с несколькими членами миссии покинули Запорожскую АЭС. При этом 8-12 экспертов на объекте остались. Специалисты организации в сопровождении сотрудников Росатома осмотрели территорию станции. Эксперты должны были ознакомиться с рабочим залом АЭС, а затем посетить реакторы.

Теги: Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС



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