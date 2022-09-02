В Челябинской области на водителя, сбившего ребенка на пешеходном переходе, завели уголовное дело

В Южноуральске возбуждено уголовное дело после наезда водителя на семилетнего мальчика, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по региону, вечером 1 сентября на улице Мира водитель Тойота Виста при повороте направо совершил наезд на ребенка, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Мальчик получил множественные травмы и был госпитализирован в больницу.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).