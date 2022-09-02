Прокуроры выясняют, получал ли ребенок ожог на борту "Уральских авиалиний"

Транспортная прокуратура проверяет данные о возможном инциденте с ребенком на борту самолета "Уральских авиалиний".

Ранее в СМИ появилась информация, что при перелете по маршруту "Екатеринбург – Сочи" ребенок якобы получил серьезный ожог, облившись горячим чаем. Однако в самой авиакомпании заявили, что никаких претензий от возможных пострадавших к ним не поступало, а сильный кипяток на борту самолета не подается.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, сейчас выясняются все обстоятельства. Организована проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей.

Напомним, недавно суд взыскал с "Уральских авиалиний" более 200 тысяч рублей за сорванную поездку. Женщину не пустили в самолет с собакой и отказались возвращать ей деньги за билеты. Она подала иск к авиакомпании и выиграла дело.