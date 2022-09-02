С 13 сентября в России начнут действовать новые тарифы ОСАГО

С 13 сентября в России начнут действовать новые тарифы ОСАГО. Коридор базового тарифа ОСАГО расширяется для большинства категорий автовладельцев на 26% вверх и вниз. Расширение связано с ростом стоимости запчастей .

"Для легковых автомобилей граждан базовая ставка тарифа по ОСАГО будет устанавливаться страховщиками для каждого водителя в диапазоне 1646–7535 рублей. Для общественного транспорта тарифный коридор расширяется на 17,8% в обе стороны. Также на основе последних данных был уточнен расчет территориальных коэффициентов", - говорится в сообщении Банка России.

В ЦБ считают, что за счет снижения нижней границы коридора благонадежные водители получат возможность страховаться по более низким тарифам. Но для водителей "с высокими рисками" новости, конечно, плохие.

"Банк России рассчитывает, что это позволит сдержать рост цен на ОСАГО, так как возможности для дифференциации увеличатся. По оперативным данным, ситуация с ценообразованием в августе уже начала стабилизироваться — несмотря на рост выплат, средняя премия впервые с начала года снизилась", - добавили в пресс-службе регулятора.

В ЦБ отмечают, что неоднократно расширяли тарифный коридор. Последнее изменение было в сентябре 2020 года – тогда коридор расширился на 10% в обе стороны. В результате средняя премия по ОСАГО в 2021 году увеличилась на 1,85% по сравнению с 2020 годом.