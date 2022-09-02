В Челябинской области ввели карантин по птичьему гриппу

В Челябинской области введен карантин по птичьему гриппу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Напомним, очаг птичьего гриппа зафиксирован в селе Халитово Кунашакского района. Погибли домашние гуси. По предварительным подсчетам, пало 80 птиц 2022 года рождения. Были взяты пробы, которые подтвердили птичий грипп. Центральная ветеринарная лаборатория страны также подтвердила диагноз. Всего в этом населенном пункте содержится 2 тыс. 23 головы домашней птицы. За их здоровьем наблюдают специалисты. Установлены ограничительные мероприятия.

Распоряжением областного правительства определена угрожаемая зона (10 км), которая включает деревни Кубагушева, Мансурова, Бурино, Малая Казакбаева, железнодорожную станцию Тахталым Халитовского сельского поселения, а также деревню Сосновка Буринского сельского поселения, деревню Арыкова, поселок Разъезд №3, поселок Маяк Кунашакского сельского поселения.

На этой территории запрещается лечение больных птиц, ввоз, вывоз птиц и инкубационного яйца, убой птиц и вывоз продуктов убоя, а также кормов, инвентаря, выгульное содержание птицы, охота на птиц.