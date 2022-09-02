02 Сентября 2022
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Банковская карта (2022) | Фото: fdlx.com

Платформа с порно-контентом OnlyFans принесла прибыль в 615% за год

Проект OnlyFans, ставший негласной платформой для распространения порно, отчитался о рекордной прибыли. Последний финансовый отчет компании показывает рост прибыли до вычета налогов на 615% (за год) – до $432 млн. Эти цифры делают OnlyFans самым финансово успешным британским технологическим стартапом последних лет. Эти цифры также превосходят показатели таких известных порно-платформ как PornHub, хотя OnlyFans напрямую не позиционирует себя как канал распространения подобного контента и имеет функцию платной подписки (в то время как на других платформах есть бесплатный контент), пишет Guardian.

За последние два года OnlyFans принесла своем владельцу, 40-летнему украинско-американскому бизнесмену Леониду Радвинскому более $500 млн. Радвинский является единственным акционером компании, которая в прошлом году пережила настоящий бум – пользователи потратили на сайте $4,8 млрд.

Схема работы сайта проста: совершеннолетние пользователи загружают собственные материалы, подписка на доступ к которым является платной. 80% дохода получает пользователь, 20% - OnlyFans. Эти 20% позволяют покрыть расходы на ведение бизнеса и приносят Радвински ежемесячный доход в %45 млн.

OnlyFans имеет 2,1 млн зарегистрированных "авторов" контента и 188 млн зарегистрированных "поклонников", которые могут покупать видео и платить за отправку сообщений "авторам".

Теги: OnlyFans, платформа, прибыль



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