Исследователи засняли затонувший "Титаник" в невероятном качестве

Компания OceanGate Expeditions опубликовала видео лайнера "Титаник", затонувшего 110 лет назад, в разрешении 8К, передает Daily Mail.

Экспедиция погрузилась на 4 тысячи метров к месту крушения легендарного корабля, чтобы сделать эксклюзивные по качеству съемки.

Новая четкость изображения добавила множество незаметных ранее деталей. Так, видео позволяет подробно разглядеть нос корабля, левый якорь, огромную якорную цепь, грузовой отсек номер один.

"Я изучал затонувшее судно в течение десятилетий и совершил несколько погружений, и я не могу припомнить, чтобы видел какое-либо другое изображение, показывающее такой уровень детализации", - сообщил исследователь истории "Титаника" дайвер Рой Голден.

В качестве примера он назвал клеймо производителя Noah Hingley & Sons Ltd на якоре, пишет "МК".

Ранее американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов. Экспедиция стала первым за 14 лет исследованием обломков корабля при участии человека. В ее состав, кроме дайверов, вошли историки и ученые. Они погружались до уровня нахождения обломков корабля пять раз и сделали снимки в формате 4К. Кроме того, специалистам удалось создать детализированную 3D-модель парохода.