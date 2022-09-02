Свердловское МЧС предупреждает о сильных грозах и дожде в эту субботу

В Свердловской области в очередной раз за неделю продлили штормовое предупреждение. Согласно информации пресс-службы МЧС, в эту субботу - 3 сентября в регионе местами ожидаются ветер с порывами до 20 м/с, дождь и грозы.

Напомним, что аналогичный прогноз синоптики давали на 2 сентября, однако помимо дождя и гроз свердловчанам следует ожидать еще и град.

По информации Уральского гидрометцентра, в Екатеринбурге в эти выходные погода значительно испортится. На смену жаре придет похолодание до плюс 6-8 градусов ночью. Об осадках в эти дни синоптики не сообщали.