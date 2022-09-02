02 Сентября 2022
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ЛНР, флаг (2017) | Фото:

В Луганской народной республике работают 19 медиков-волонтеров из Прикамья

В Луганской народной республике работают 19 волонтеров-медиков из Пермского края. Об этом говорится в telegram-канале правительства ЛНР, передает корреспондент Накануне.RU.

Всего, по данным властей, в ЛНР работает 50 медработников из России. Из них 43 врача и семь человек среднего медицинского персонала.

"География же региональной шефской помощи огромна это и Республика Башкортостан – 11 человек и Астраханская область – 11 человек. Волгоградская область — 19 человек. Пермский край – 19 человек. Саратовская область – 19 человек", - говорится в сообщении.

Каждый день российские специалисты принимают больше 500 пациентов, проводят свыше 1000 исследований как для взрослого так и для детского населения республики.

Теги: врачи, волонтеры, ЛНР



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